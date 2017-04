Carabinieri sventano un furto in Oltrestazione

E’ stato sorpreso mentre, dopo aver sradicato la grata di una finestra ed aver già rotto la finestra, si stava accingendo ad entrare in un bar sito in Legnano alla Via Pastrengo.

Nella mattinata del 13 aprile, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Legnano, composta dall’appuntato scelto Gavino Carboni e dal collega Stefano Demichela, stavano perlustrando la zona Oltrestazione quando è stata attirata dai rumori provenienti da un bar situato sotto i portici.

I due Carabinieri si sono avvicinati a piedi ai locali, dove, ben nascosto sotto un porticato ed in uno stretto cunicolo, un cittadino tunisino di 36 anni aveva già divelto la grata in ferro che proteggeva una finestra, sradicandola dal muro, ed aveva infranto il vetro.

Lo hanno trovato con un piede dentro ed uno fuori e lo hanno bloccato immediatamente, sequestrando l’attrezzo e portandolo in caserma dove è stato arrestato. Nell’ispezionare i locali i militari hanno potuto accertare che l’uomo aveva già danneggiato ed aperto una prima porta in metallo che dava però accesso ad un ripostiglio dove nulla avrebbe potuto rubare. Capito lo sbaglio ha poi trovato una via di accesso ai locali del bar che si stava preparando a razziare ma il rapido intervento della pattuglia ha evitato la conclusione del colpo.