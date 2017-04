Carroponte, i concerti dell’estate 2017

musica generica

Carroponte è pronto ad affrontare una nuova avvincente stagione sotto il segno del numero 8 (8 giugno il via ufficiale del festival, 8 edizioni ricche di musica e occasioni d’incontro, 8 vivaci estati milanesi, etc..).

Un numero che è soprattutto il simbolo del lungo e avvincente cammino di crescita di un festival musicale che ogni anno per 4 mesi anima l’area del parco archeologico industriale Ex Breda di Sesto San Giovanni con più di 100 giorni di musica, una rassegna cinematografica d’autore, occasioni di festa, laboratori per bambini, e spensierati momenti all’aria aperta. Il compito di inaugurare la stagione dei live 2017 toccherà al cantautore emiliano Dente (8 giugno, ingresso gratuito) che accenderà le luci di Carroponte con le note dei brani tratti da Canzoni per metà, il suo ultimo album con il quale ha saputo riscaldare a suon di note ed emozioni la stagione invernale di pubblico e critica. Dopo Ghemon e Lo Stato Sociale, solo per citare gli artisti che hanno aperto le ultime due stagioni musicali dell’arena sestese, tocca così ancora una volta a un talentuoso esponente della musica tricolore dare il via a una programmazione italiana e internazionale di primissimo ordine, che trasformerà nuovamentel’inconfondibile profilo di Carroponte in uno dei principali e più interessanti luoghi di aggregazione di Milano e hinterland.

Anche quest’anno Carroponte, organizzato da Arci Milano e Consorzio Eventi e Trenta con la collaborazione del Comune di Sesto San Giovanni, prevede 3 palchi dove ospitare tanti talentuosi e carismatici interpreti: dagli storici INTERPOL (23 agosto) ai rapper MACHINE GUN KELLY (20 giugno), MARRACASH & GUE PEQUENO (14 luglio) e WILLIE PEYOTE (28 giugno); dalle leggende punk californiane DESCENDENTS e ME FIRST AND GIMME GIMMES (11 giugno) ai protagonisti di Sanremo 2017 FRANCESCO GABBANI (29 giugno) ed ERMAL META (15 luglio); dal nuovo nome di riferimento del cantautorato italiano BRUNORI SAS (30 giugno) a un veterano di assoluta qualità come NICCOLO’ FABI (06 luglio); dall’icona femminista ANI DI FRANCO (05 luglio) all’estro romagnolo dei NOBRAINO (20 luglio), dal post hardcore degli AT THE DRIVE IN (22 agosto) al grande Jazz Sperimentale di ROBERT GLASPER (27 luglio); dallo stoner rock usa dei RED FANG (03 luglio) al metallo senza tempo dei MEGADETH (08 agosto); dal punk celtico dei DROPKICK MURPHYS e dei FLOGGING MOLLY (11 luglio) all’originalità del gruppo canadese WALK OFF THE EARTH (16 luglio); dalle atmosfere folk del cantautore e attivista britannico BILLY BRAGG (05 agosto), passando per i virtuosismi blues-rock del chitarrista KENNY WAYNE SHEPHERD (23 luglio). Ritornano i padri nobili dell’indie americano, DINOSAUR JR (10 luglio) e i VINTAGE TROUBLE, questa volta accompagnati dai LUCKY CHOPS (4 luglio), così come il più famoso poeta & perfomer italiano ovvero GUIDO CATALANO (05 Settembre). Si conferma cittadino onorario di Carroponte, la star mondiale del reggae DAMIAN MARLEY che per il terzo anno di fila accenderà il parco industriale ex-Breda con la sua energia e i suoi irresistibili ritmi in levare (22 giugno).

Queste le prime anticipazioni del più lungo viaggio in musica dell’estate milanese: quattro mesi di spettacoli e appuntamenti tra il verde e le suggestive architetture industriali di una magica oasi dedicata al divertimento a 360° nel cuore della città. Il Programma è in continuo aggiornamento su www.carroponte.org

Per i più impazienti, anche quest’anno la stagione di Carroponte sarà aperta da un goloso prologo di tre giorni (26-27-28 maggio): l’ormai consueto appuntamento con le cucine mobili dello STREEAT®-Food Truck Festival, il primo e originale festival itinerante dedicato allo street food di qualità, giunto alla sua 7^ edizione nella suggestiva location di Carroponte.