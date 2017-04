Cassani conferma le parole di Maroni: “L’ospedale sarà eccellenza”

andrea cassani

«Il processo di accorpamento degli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio è già stato avviato, in virtù della riforma sanitaria di due anni fa, approvata dalla Regione nel rispetto dei parametri imposti dal ministero». Il sindaco Andrea Cassani, il giorno dopo la visita a Palazzo Borghi di Roberto Maroni, ripete quanto detto dal Governatore.

«Quella della razionalizzazione dei reparti», aggiunge il primo cittadino, «è una strada che già si sta percorrendo ed è assolutamente indipendente dal progetto della nuova maxi struttura, al confine tra i due Comuni. Anzi, come ha spiegato Maroni, l’ospedale unico sarà un polo sanitario di eccellenza assoluta, senza “figli e figliastri”. Sarà un nosocomio che in una sola sede concentrerà tutti le funzioni che adesso sono divise tra Gallarate e Busto. Insomma, i pazienti non avranno più bisogno di andare a Milano e non dovranno più rivolgersi alle strutture private».

Il capo della giunta di centrodestra, in un comunicato, si dice stupito di come «una certa sinistra contraria a quello che definiscono «il business della sanità privata si possa opporre ad una struttura che toglierà mercato a quel sistema sanitario a pagamento che contestano».