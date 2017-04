Cassano celebra il 25 aprile

25 aprile festa della liberazione

Cassano Magnago celebra il 25 aprile, con il corteo nella giornata di festa nazionale e anche con una serie di appuntamenti per le scuole.

Programma:

ore 09.00 Santa Messa nella Chiesa di San Martino

ore 10.15 Ritrovo ingresso principale del cimitero (per partenza corteo)

ore 10.30 Corteo: ingresso al cimitero fino al sacrario e deposizione fiori, uscita dal cimitero e prosieguo lungo il viale delle Rimembranze, deposizione di fiori in piazza Libertà, al monumento ai caduti in via S. Giulio, al cippo di piazzale Mazzucchelli ed al monumento alla Resistenza in piazza 25 Aprile (fine corteo)

ore 11.15 Piazza 25 Aprile – nei portici civici 10 e 11:

– racconto della sig.ra Renata Magni dell’Anpi di Cassano Magnago (figlia del partigiano Spartaco)

– discorso ufficiale del dott. Nicola Poliseno – Sindaco di Cassano Magnago

Partecipano il CORPO MUSICALE CASSANESE diretto dal maestro Mirco Garzonio ed il CORO

ROSA DELLE ALPI degli Alpini di Cassano Magnago diretto dal maestro Francis Durzo

Altri eventi in programma:

Scuola Media Orlandi: 21 aprile 2017 ore 10.00 al Palazzetto Tacca:

“Suggestioni da Auschwitz “ a cura degli studenti di III C e III E

Classi terze scuola “Maino”:

“Resistenza: voci, immagini e valori fondanti della nostra Costituzione”

“Letture e canti sulla Resistenza”