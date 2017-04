Champagne e creme di bellezza, in manette il ladro vanitoso

incidenti varie

Champagne, rhum e crema antirughe. Questo il bottino ritrovato nello zaino di un 55enne romeno (senza fissa dimora ma con gusti da signore, ndr) con una sfilza di precedenti dal 2014 ad oggi, per lo stesso reato, subito ribattezzato “il ladro vanitoso e dal palato fine”.

I carabinieri lo hanno riarrestato (per la quarta volta in meno di un anno, ndr) all’uscita del Tigros di Busto Arsizio dopo che il personale di sicurezza aveva allertato il 112 avendolo visto occultare la merce in uno zaino (foto di repertorio).

Quando i militari hanno aperto la sacca hanno trovato la merce per un valore di 400 euro. Dopo averla restituita ai responsabili del supermercato, lo hanno accompagnato in caserma e questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo in tribunale a Busto Arsizio.