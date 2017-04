Chieri-Varese, chi si ferma è perduto

Varese - Chieri 0-2

C’è ancora speranza, e lo dice la storia di questo campionato. Certo, per il Varese di Bettinelli serve un mezzo miracolo per tornare davanti a tutti e guadagnare così l’unica promozione diretta in Lega Pro, ma da settembre a oggi gli stravolgimenti di classifica sono stati all’ordine del giorno e le differenze tra le pretendenti rimangono minime. Quindi ribaltabili.

I biancorossi quindi dovranno viaggiare in direzione del Piemonte con questa idea in testa e con quella serenità invocata anche giovedì dalla “triade” (Baraldi-Taddeo-Basile) che sta al vertice della società. La lontananza da Masnago ha finora fatto bene a Luoni e compagni, che incredibilmente invece faticano davanti ai propri tifosi: proprio all’andata con il Chieri arrivò una sconfitta dura da digerire che mise il bastone tra le ruote agli uomini allora diretti da Baiano.

Domenica 9 (si gioca dalle 15,30) l’occasione è ghiotta per rendere il favore ai piemontesi con cui non mancò qualche scintilla nel finale di gara. Bettinelli alla vigilia ha provato a mescolare le proprie carte, schierando la squadra anche con la difesa a tre (o a quattro ma con Rolando dietro le punte) nel test vinto 5-0 con la juniores. Mossa forse più pensata per qualche situazione di emergenza che non per l’ordinaria amministrazione: difficile che il mister cambi il 4-4-2 di partenza, dove piuttosto sarà curioso vedere quali saranno i giocatori schierati.

Sull’andamento del match inciderà, probabilmente, anche l’atteggiamento dei padroni di casa, squadra a sua volta costruita per centrare il bersaglio grosso che però ha avuto più di un intoppo nel corso dell’anno. Il Chieri è a sei punti dal Cuneo capolista, due lunghezze dietro al Varese e – attualmente – fuori dalla zona playoff. Sarà interessante capire se l’appuntamento con i biancorossi verrà vissuto con un clima da “ultima spiaggia” o se al contrario la formazione azzurra scenderà in campo demoralizzata dopo l’ultimo e netto KO (3-1) subito in casa della prima della classe.

Una cosa è certa: chi perde dovrà abbandonare del tutto le speranze di vittoria del torneo, ora già basse, e rischia anche di dire addio alla trafila dei playoff. Un pareggio, ovviamente, servirà a poco: chi ha sprint e personalità, tra le due rivali, è chiamato a mettere in campo queste qualità. Ora o mai più.

