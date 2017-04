Chiude via Sacco, “apre” via Robbioni: è la Festa di Primavera del centro

Eventi a Varese

Una festa per rilanciare una zona del centro bellissima ma poco praticata di domenica: il 9 aprile a Varese si svolgerà la Festa la primavera tra via Sacco, Robbioni e i Giardini Estensi.

Si tratta della prima edizione di un evento che si estenderà tra la via Sacco, via Robbioni e i Giardini Estensi, dove per l’occasione la via Sacco e la via Robbioni (fino a via del Cairo) saranno chiuse al traffico per tutta la domenica: più precisamente dalle 7 a fine manifestazione.

Musica, teatro, spettacoli, vetrine di negozi allestite, commercianti che terranno per tutto il giorno le porte aperte: insomma tutti gli ingredienti per una grande festa nel pieno cuore della città. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Varese, ASCOM Varese e Distretto urbano del commercio, e grazie all’impegno del Comitato via Sacco, l’associazione culturale WG ART e l’associazione 23&20.

«La festa di primavera rappresenta il lavoro che stiamo svolgendo in questi mesi – ha dichiarato a proposito Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive del Comune di Varese – fare sinergia e realizzare sempre più iniziative ed eventi che facciano tornare a vivere diverse zone della città. Domenica prossima i riflettori verranno accesi sulla via Sacco ma anche su via Robbioni che è al centro di un grande progetto di riqualificazione, perché vogliamo che torni presto a vivere e ad animarsi».

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI PRIMAVERA

Lungo la via Sacco si svolgerà “Il Mercato di Primavera“, a cura di Ascom, composto da oltre 40 banchi di prodotti del made in Italy: dal florovivaismo all’abbigliamento e dall’oggettistica ai prodotti alimentari. Sempre su via Sacco ci sarà un’area giochi con un gonfiabile per bambini, una esposizione di bici elettriche da provare a cura del negozio “a ruota libera” di via Battisti, e diversi punti ristoro con menù studiati per l’occasione. Inoltre i commercianti realizzeranno davanti alle proprie vetrine delle esposizioni ed iniziative a tema.

In via Sacco sarà presente anche un palco sul quale dalle 11 alle 12.30 ci sarà musica live a cura del Liceo Musicale di Varese. Dalle 15.30 alle 16.30 al teatro Santuccio si svolgerà lo spettacolo “Pop Up”.

Alle 16.30, sempre sul palco montato per l’occasione in via Sacco ci sarà uno spettacolo di Flamenco a cura di Laura Grassi, che sarà poi replicato anche alle 17.30. Dalle 16.30 ancora musica live eseguita dal Liceo Musicale di Varese, accompagnata però stavolta da uno spettacolo di danza aerea ed acrobatica realizzata con l’ausilio di strumenti e tessuti circensi. «Saranno 3 performance a distanza di 20 minuti l’una – ha spiegato il presidente del comitato di Via Sacco – Sarà uno spettacolo da non perdere, una vera “pria” per Varese».

Nella via Robbioni, che in questi mesi è al centro di un grande progetto di riqualificazione e di riapertura degli spazi che presto torneranno a vivere, l’associazione culturale WG ART propone l’iniziativa Sub/Strato: una giornata di street art in cui oltre 30 artisti esporranno e realizzeranno in strada le proprie opere.

Inoltre si potranno visitare i lavori artistici e di riqualificazione dello spazio della ex Libreria Veroni, abbandonata da mesi e rianimata per l’occasione: in particolare alle 15.30 ci sarà un workshop sul tema della rigenerazione urbana per il riuso degli spazi. All’evento organizzato dall’associazione culturale WG ART parteciperanno architetti, designer e anche l’assessore al territorio Andrea Civati.

Sulla stessa via si animerà un food moment a cura di Bottega Lombarda, I Porci Scomodi e Buosi gelato, il tutto intrattenuto musicalmente dai gruppi 52hz whale, Dj Rubhertz, Dojakidogo, Leeches, Mountans of the Sun, Stato Brado vs Ignoranti Sqod. Tre workshop nello stesso spazio saranno inoltre dedicati ai più piccoli.

I Giardini Estensi saranno invece animati dalle attività dell’Associazione 23&20 che proporrà una “Caccia alle uova” dedicata ai bambini dai 3 anni in su. L’iniziativa partirà alle 10.30 e alle 12 ci sarà la premiazione con tanti dolci doni per grandi e piccini.

Nel parterre dei Giardini Estensi si svolgerà anche un’attività di truccabimbi, forme di palloncini e laboratori creativi attivi per tutta la giornata.