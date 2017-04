Cibo di strada e Silent Disco, torna la Street Food Parade

busto arsizio varie

Quattro giorni di buon cibo italiano di strada, concerti, giochi, silent disco. Busto Arsizio saluta la bella stagione e ridà il benvenuto alla Street Food Parade, l’evento che dalla scorsa estate sta facendo letteralmente impazzire di gioia i palati di migliaia di buongustai pronti a mettersi in fila davanti ai 30 food truck che sosteranno al Museo del Tessile per una festa che durerà quattro giorni, dalla mattina alla sera.

L’associazione Le Officine di Cassano Magnago, in collaborazione con il Circolone di Legnano e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, porteranno la carovana dello street food nel parco intorno al Museo del Tessile dal 22 al 25 aprile.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (giovedì) dall’assessore al Commercio Stefano Ferrario che annuncia con soddisfazione l’evento: «Sarà solo la prima di molte iniziative che realizzeremo durante tutta la primavera/estate in città – spiega – tornerà la Silent Disco che abbiamo già portato in città l’inverno corso con grande successo».

A presentare i contenuti di questa 4 giorni di pace, amore, musica e cibo sono Alberto Costalunga e Matia Campanoni: «Dopo il grande successo della Street Food Parade al Castello di Legnano – spiegano – ripresentiamo questa formula vincente anche in un luogo simbolo di Busto Arsizio per fare festa con i cittadini di Busto e non solo». Sarà un viaggio nella tradizione tipica italiana e nei sapori della terra. I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori food truck provenienti da tutta Italia.

La location e il programma

L’area antistante al museo sarà dedicata ai truck mentre nella zona laterale si potrà scegliere tra i tavoli messi a disposizione dall’organizzazione o la collinetta dove sarà possibile fare dei veri e propri pic nic seduti sull’erba. I concerti si svolgeranno nell’area dei ristoranti e proporranno musica jazz, rockabilly, funk dalle 6 alle 9 del pomeriggio. Dalle 9,30 si dà il via alle danze nel giardino quadrato con la Silenti Disco. Al mattino e al pomeriggio saranno in funzione aree per il divertimento dei più piccoli con laboratori e truccabimbi.

Qui trovate l’evento facebook col programma

L’organizzazione è attenta alla sostenibilità dell’iniziativa. I truck si esibiranno al pubblico con showcooking e dimostrazioni culinarie sui temi di salute e alimentazione, qualità benefiche del cibo, filiera alimentare e sostenibilità ambientale. A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di sacchetti per differenziare i rifiuti con un piccolo premio per chi si dimostrerà attento a questo aspetto.

