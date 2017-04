Ciclista investito da un camion: è grave

Grave incidente in Via Vittorio Veneto a Gallarate. Un uomo è stato investito da un camion cisterna mentre viaggiava sulla sua bicicletta. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dell’uomo dalle ruote posteriori del mezzo. L’uomo è in gravi condizioni ed è stato trasportato in Ospedale in codice rosso.

L’uomo – 73 anni, residente in zona – è in gravi condizioni, ricoverato al Circolo. Gli è stata amputata la gamba destra, viene mantenuto stabile con dei farmaci e verrà sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ciclista è stato agganciato dal camion mentre impegnava la curva. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e 30 di venerdì 14 aprile, all’incrocio con Via Raffaello Sanzio, davanti al negozio Sorelle Ramonda. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri di Gallarate e la Polizia Locale per i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo e l’incidente ha provocato ripercussioni sul traffico per oltre due ore.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente in cui un camion investe un ciclista a Gallarate. A novembre un 27enne in bici è stato travolto e ucciso muore in via Torino, in un luogo già teatro di altri incidenti simili. A dicembre tra via Schuster e via Ferrario è stato ucciso da un camion un 39enne cinese. A gennaio un 66enne è stato ridotto in gravi condizioni in via Sanzio, nella stessa zona dell’incidente di oggi. A marzo un 40enne è stato ferito con le medesime modalità.