Cinque sorelle cucciole orfanelle in cerca di famiglie: ecco la prima

Saranno cedute sverminate,vaccinate e chippate e registrate. Nate presumibilmente a metà dicembre e abbandonate nelle feste natalizie. Pura razza fantasia, la migliore. Per loro accudimento casalingo come cani da compagnia: non faranno la guardia ad un orto e non vivranno recluse in cortile. Sterilizzazione richiesta entro l’ottavo mese di vita. Colloquio pre affido con adulti e firma modulo adozione. Richieste da Varese, Como e Ticino. Non sono regalini per parenti o amici.

Info adozione : TIM 338 2426258 – SALT 078 9218721 – no sms grazie – www.cani-orfanelli.com