Cinquecento bambini al PalaYamamay per rievocare le danze storiche popolari

Foto varie

Lunedì 10 aprile alle ore 15.00 presso il PalaYamamay si terrà lo spettacolo “Danze storiche popolari” a cura degli alunni e delle insegnati della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo in collaborazione con la scuola di Danza ASD Aretè di Busto Arsizio.

Una grande sfida, un girotondo di 500 bambini, un progetto educativo che ha coinvolto tutti gli alunni delle 20 classi della scuola primaria “N. Tommaseo” con le loro insegnanti ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di danza ASD Aretè.

Danze Storiche e Popolari è un’idea nata a gennaio 2017 tra l’Istituto scolastico e le maestre Elisabetta Seratoni, insegnante di danza classica accademica diplomata presso il Centro Formazione Professionale Teatro alla Scala e socia A.I.D.A e Barbara Zocchi, insegnante di danza certificata CSEN e iscritta all’Albo Nazionale Maestri Giocodanza®. In particolare sono state proposte danze popolari appartenenti al patrimonio coreutico nazionale ed internazionale, partendo da girotondi e danze infantili provenienti dalla tradizione popolare e proseguendo con danze storiche del mondo, via via più complesse.

Lo studio delle Danze Popolari e Storiche ha offerto ai bambini la possibilità di studiare nuove ed interessanti situazioni motorie, nello studio di questi balli infatti convergono tutti quegli elementi della educazione psicomotoria relativi allo spazio, al tempo, al suono e al campo visivo, ma ha aggiunto anche un importante elemento all’aspetto educativo sociale della lezione, introducendo la possibilità di fare parte di una coreografia, divertendosi.

Un laboratorio di movimento espressivo e creativo ma anche un’opera di informazione, documentazione, ricerca e promozione culturale per bambini da 6 a 10 anni che li ha resi protagonisti di una grande progetto educativo.

Programma di Sala:

Polonaise (tutte le cassi) – Polonia

Three jolly fisherman (classi prime) – Gran Bretagna

La Battaglia di Magenta (classi prime) – Italia

Indo Eu (classi seconde) – Portogallo

Jean Petit (classi seconde) – Francia

Circolo Circasso (classi terze) – Scozia

Branle des chevaux (classi quarte) – Francia

Western Promenade Trio (classi terze) – Stati Uniti

Quadriglia russa (classi quinte) – Russia

Wir Reiten Geshwinde (classi quarte) – Germania

Champenoise (classi quinte) – Svezia

Caròla (tutte le classi) – Danza Medievale

Lo spettacolo è aperto a pubblico.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo al numero 0331 631350.