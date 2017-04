Cislagocuore e City Angels insieme per imparare l’uso del defibrillatori

Fatti, luoghi, personaggi ed eventi del paese di Cislago

Cislagocuore onlus e City Angels insieme per la formazione all’utilizzo dei defibrillatori. L’associazione di Cislago, infatti, da tempo attiva nell’organizzazione di corsi per l’utilizzo dei DAE, ha partecipato alla formazione proposta dall’associazione di volontariato varesina finalizzata all’utilizzo del Defibrillatore, per i gruppi di Varese e Como.

«Dopo un pomeriggio di corso teorico/pratico questa associazione già attivissima nel mondo del volontariato locale ora ha accresciuto ulteriormente le loro competenze – spiegano Emiliano Levis di Cislagocuore -. Come sottolineava il suo responsabile Andrea Menegotto l’importanza di saper utilizzare uno strumento in continua diffusione come il DAE per i City Angels è un ulteriore aiuto durante i loro servizi di assistenza, in cui potrebbero intervenire tempestivamente con primo soccorso e defibrillatore in attesa dei soccorsi, aumentando esponenzialmente la possibilità di sopravvivenza. Per progetti del genere Cislagocuore Onlus è sempre felicissima di poter aiutare nella formazione associazioni che impegnano il loro tempo volontariamente ma sempre con maggiore professionalità».