Codici promozionali: sempre più italiani usano i coupon

Il fenomeno dei codici sconto è sempre più diffuso in Italia anche grazie ai network internazionali e ad un mercato sempre più globale.

Le statistiche dei siti specializzati confermano il trend in crescita dell’ e-commerce con un +18% nel 2016 rispetto all’anno precedente. Questa statistica che a prima vista potrebbe sembrare molto positiva non rende l’idea delle difficoltà del settore dell’e-commerce in Italia.

Secondo i dati europei il numero di italiani che acquista online è pari al 29% e nella speciale classifica europea, il nostro paese si trova al terzultimo posto a pari merito con Cipro, mentre gli ultimi due posti sono occupati dalla Romania e dalla Bulgaria, nell’ordine.

Sempre più italiani acquistano online, ma non come nel resto dell’ Europa. In alcuni paesi come Regno Unito e Danimarca, la percentuale di cittadini che comprano su internet per almeno una volta negli ultimi 12 mesi è addirittura superiore all’80%. Ad incidere su questo trend negativo sono diversi fattori tra cui la diffidenza dei cittadini italiani nell’utilizzo di strumenti di pagamento online come carte di credito o paypal, l’anzianità della popolazione che è meno propensa all’acquisto telematico, la mentalità dell’ acquisto nei centri commerciali e altri fattori secondari.

Nonostante ciò l’e-commerce è trainato da un settore parallelo, quello dei codici sconto. I coupon sono ormai uno strumento di uso comune tra gli internauti. Si tratta di semplici codici alfanumerici, ovvero formati da lettere e numeri che devono essere inseriti nel negozio online prima di completare l’acquisto. Sono un vero e proprio voucher (telematico) che ha un valore fisso oppure in percentuale sul carrello di acquisto.

