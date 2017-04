Coerezza d’argento in Coppa Europa giovanile

Foto di tiro con l'arco

Ennesima medaglia con la Nazionale Italiana allieve di tiro con l’arco per Elisa Coerezza, la giovane di Cassano Magnago tesserata per la Compagnia Arcieri Monica (CAM) di Gallarate.

Nella prima tappa della European Youth Cup svoltasi a Maratona, in Grecia, Coerezza ha conquistato l’argento nella prova a squadre insieme alle compagne Karen Hervat e Aiko Rolando.

Quarte dopo il turno di qualificazione, le giovani azzurre hanno agevolmente superato la Lituania per poi battere in semifinale la favoritissima Francia guadagnando la finale contro la Germania.

Nell’atto conclusivo il duello è stato serratissimo: a vincere sono state le tedesche soltanto all’ultima freccia e per un punto.

Insieme a Elisa, alla competizione di Maratona, ha preso parte un’altra giovanissima promessa della CAM, la cairatese Sara Polinelli, schierata con la nazionale Allieve nonostante abbia ancora un’età per gareggiare in categoria Ragazze.

Nel complesso la trasferta in terra greca è stata decisamente positiva per la spedizione italiana: nelle diverse categorie a squadre le azzurre hanno collezionato tre ori, tre argenti e un bronzo.