Col treno al Salone del mobile

Con Trenord al Salone del Mobile. Anche quest’anno il treno è la via più veloce, comoda ed economica per raggiungere l’evento in programma dal 4 al 9 aprile a Fiera Milano Rho. Ogni giorno fermeranno alla stazione di Rho Fiera oltre 280 tra corse suburbane (oltre 180) e corse regionali. Per l’occasione, inoltre, i treni della linea S11 viaggeranno con composizioni rafforzate anche nel fine settimana.

Sono due le tariffe dedicate a chi raggiungerà in treno Rho-Fiera: 4,40€ per il biglietto di andata/ritorno da tutte le stazioni di Milano e 13€ per il biglietto speciale Day Pass da tutte le stazioni della Lombardia. Entrambe le offerte si possono acquistare online direttamente e facilmente dall’e-Store Trenord.

La biglietteria di Rho-Fiera sarà aperta dalle ore 11.40 alle ore 18.55. Inoltre, in stazione i Clienti potranno ricevere informazioni e assistenza dagli operatori del My Link Staff dalle 12 alle 19.30.

Da Milano

Si può raggiungere direttamente, senza cambi, la stazione di Rho-Fiera con i treni delle linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio] da una delle fermate cittadine del Passante Ferroviario [Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria, Forlanini].

Da Milano Porta Garibaldi a Rho Fiera in soli 14 minuti

Oltre che con il Passante, Rho-Fiera si può raggiungere direttamente anche con la linea S11 Chiasso-Como-Milano e con le linee regionali: Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino.

Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a Rho-Fiera, si possono utilizzare i treni regionali per Domodossola.

Da Malpensa

Dal Terminal 1 e dal Terminal 2 dell’Aeroporto con il Malpensa Express si arriva in 40 minuti a Milano P.ta Garibaldi. Da qui, in soli 14 minuti, si raggiunge comodamente la stazione di Rho-Fiera con le linee suburbane del Passante Ferroviario.

Dalla Lombardia

Sono quattro le linee regionali [Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano] e 3 le linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio; S11 Chiasso-Como-Milano] che porteranno i Clienti Trenord direttamente al Salone del Mobile a Rho Fiera.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Trenord.it.