Colacem: «Siamo aperti ad ogni dialogo serio»

colacem dettaglio

Lo stabilimento Colacem di Caravate ha ottenuto lo scorso 4 aprile il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’azienda in una nota risponde alle richieste di maggior coinvolgimento mosse non più tardi di qualche giorno fa dall’associazione ambientalista Comitato Ambiente Verbano.

Nel documento licenziato dalla Provincia «sono state così recepite le novità circa le migliori tecniche disponibili per il settore cemento indicate dall’Europa – dicono dallo stabilimento Colacem – . Questo risultato è il frutto del lavoro di tante persone, che ogni giorno partecipano al nostro progetto con professionalità, voglia di migliorare e di migliorarsi, che condividono valori importanti e che di fatto sono il fondamento essenziale del gruppo Colacem».

La comunicazione, siglata dal direttore della struttura di Caravate Mario Capolli tratta anche di questioni etiche e di rispetto delle regole: «Vogliamo fare industria per bene, attuando un modello di equilibrio sostenibile tra produzione, ambiente e salute. Lo facciamo puntando su “valori” che riteniamo essenziali, seguendo in modo rigoroso le norme, le prescrizioni delle autorità pubbliche, spesso cercando di essere ancora più performanti di quanto le stesse norme indicano».

«Un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato a questo processo e che costantemente sono coinvolti in forma diretta ed indiretta con la nostra attività: autorità, enti e cittadini. Fare impresa, non può prescindere da aziende responsabili e corrette, Istituzioni pubbliche precise ed autorevoli, controlli rigorosi e un’informazione completa e possibilmente oggettiva. Colacem si sente pienamente dentro questo contesto e crede fermamente che un confronto, onesto e trasparente, sia un grande vantaggio per tutti. La “protesta a prescindere” è sterile e non produce mai un risultato utile al bene della comunità».