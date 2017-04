Colazione sull’erba e giochi, Pasquetta nei beni del Fai

Con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, la gita di Pasquetta fa rima con natura, divertimento all’aria aperta, colazioni sull’erba, giochi per grandi e bambini e tanta cultura. Sono moltissime le iniziative di lunedì 17 aprile promosse dalla Fondazione, che aprirà i suoi beni per la più tradizionale delle scampagnate, sulla scorta del grande successo di pubblico delle passate edizioni.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) – dalle ore 10 alle 18

Anche quest’anno il giorno di Pasquetta al Monastero di Torba ospiterà l’ormai tradizionale festa di inizio primavera. Oltre alle visite guidate a rotazione alla torre e ai suoi preziosi affreschi, i visitatori potranno trascorrere la festività secondo la più tipica delle tradizioni, ovvero il picnic nel parco del monastero. Per tutte le famiglie che amano la vita outdoor, saranno organizzati giochi all’aperto a tema per famiglie e un’escursione in bicicletta alle ore 15 fino al borgo di Castiglione Olona, con la possibilità di noleggiare la bici (su prenotazione). Per il picnic non sarà consentito l’utilizzo di griglie o altri dispositivi a fiamma libera, ma ognuno potrà portare il proprio pranzo al sacco da gustare sul prato. Per chi lo desidera, il ristorante del monastero metterà a disposizione, su prenotazione, dei cestini da picnic da consumare anche all’interno. Per informazioni e prezzi: Monastero di Torba – tel. 0331/820301; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) – dalle ore 10 alle 18

Per il lunedì dell’Angelo, lo splendido giardino della villa si propone come luogo ideale per ospitare una divertente Caccia al Tesoro Botanico, ideata e organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, un’occasione speciale per avvicinare i bambini al mondo delle piante. Il percorso avrà inizio dal parterre all’italiana per svolgersi attraverso il roseto, il frutteto a spalliera e il grande teatro verde che, insieme alla salita al belvedere, fa da quinta scenica alla villa. La villa si propone anche come luogo perfetto per concedersi un picnic indimenticabile all’aria aperta.

Presso il ristornate “La cucina di casa” si potranno acquistare su prenotazione cestini picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu di primavera (per info e prenotazioni: tel. 0332/651793). Inoltre, si potranno effettuare visite guidate alle sale splendidamente affrescate della villa e Per informazioni e prezzi: Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332/624136- 748; faibozzolo@fondoambiente.it

Villa e Collezione Panza, Varese

Come antidoto al caos e alla frenesia della vita quotidiana, Villa Panza per il lunedì dell’Angelo propone di dedicare un’intera giornata del proprio benessere fisico e interiore. Oltre al tradizionale picnic nel parco e alla caccia alle uova con indovinelli multisensoriali per i più piccoli, gli ospiti potranno concedersi un picnic indimenticabile all’aria aperta nel parco della Villa.

Presso il ristornate “Luce” si potranno acquistare su prenotazione cestini picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu di primavera (per info e prenotazioni: tel. 0332/242199).

Per informazioni e prezzi: Villa e Collezione Panza, Tel: 0332.283960; email: faibiumo@fondoambiente.it