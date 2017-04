I messaggi di cordoglio: “Nicora, un lombardo al servizio della Chiesa”

Il presidente di Assoedilizia e dell’Istituto Europa Asia Achille Colombo Clerici esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Cardinale Attilio Nicora nel ricordo della pluridecennale amicizia e della profonda stima per le preclari doti di umanità, di spiritualità, di integrità morale, di alto senso etico al servizio della Chiesa e della società tutta.

(nella foto: Il cardinale Attilio Nicora in abito vescovile, tra il card. Carlo Maria Martini ed il card. Giovanni Colombo quadro allegorico dipinto ad olio da Giulia Michon Pecori, dal titolo ” Neoumanesimo Milanese 1992-1994-particolare)

Lombardo per cultura, formazione e mentalità, ne sapeva esprimere e rappresentare nella sua missione e nel suo insegnamento, le peculiari doti risiedenti nel trinomio fede, famiglia, lavoro.

«Capii cosa significhi essere un uomo di Dio – ricorda Colombo Clerici – quando, in occasione delle esequie della madre dell’allora mons. Nicora, celebrate nel Duomo di Varese, ascoltai l’omelia funebre pronunciata dal figlio: non una minima traccia di emozione o di commozione, ma una serenità assoluta, propria di che è consapevole di parlare al cospetto di Dio».

Il messaggio di cordoglio del sindaco Galimberti e del Comune di Varese

«Esprimo il mio personale cordoglio, della Giunta, del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio, del Segretario Generale e dell’intero Comune di Varese per la scomparsa di un importante ed illustre varesino. Personalità del mondo ecclesiastico e grande innovatore. Il cardinale Attilio Nicora era nato a Varese e da giovane fu impegnato in ambito studentesco e in molti ancora lo ricordano per la sua disponibilità e impegno per la nostra città. Fu cofondatore e direttore del giornale studentesco Il Michelaccio. La sua vita è poi stata trascorsa in molte città italiane ma Varese non può dimenticare un varesino così importante che ha ricoperto ruoli di assoluto rilievo all’interno della Chiesa. Un particolare ed affettuoso abbraccio lo rivolgo al fratello Carlo».