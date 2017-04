Colpo di coda per Varesina e Legnano

Varese - Varesina 2-0

Penultima giornata che si è rivelata fondamentale nel bene e nel male per Varesina, Caronnese e Legnano. I rossoblu di Venegono hanno espugnato il campo della Pro Settimo, i rossoblu di Caronno sono caduti in casa contro il Gozzano e i lilla hanno vinto nella trasferta di Bra.

PRO SETTIMO – VARESINA 0-2

Trasferta felice per la Varesina che batte la Pro Settimo 2-0. Partita sottotono e che sembrava destinata a chiudersi in parità. Al minuto 84 però arriva la svolta con la rete di Diego Frugoli che sblocca il risultato. Al 90’ raddoppio di Castagna che chiude il match e fa gioire i tifosi ospiti.

Con questo successo i rossoblu salgono a quota 31 punti e mettono una seria ipoteca al discorso playout. I torinesi invece hanno bisogno di un miracolo all’ultima giornata per poter evitare la retrocessione diretta.

CARONNESE – GOZZANO 0-1

Mister Gaburro al termine del match di settimana scorsa contro la Varesina aveva parlato di una Caronnese stanca, ma nessuno si sarebbe aspettato questo risultato. I rossoblu sono usciti sconfitti nella gara casalinga contro il Gozzano, sorpassati in classifica proprio da quest’ultima formazione. Fatale il gol di Mastrilli al 63esimo, primo gol stagionale per il giocatore rossoblu. Finisse oggi il campionato la Caronnese sarebbe fuori dai playoff, in una sesta posizione che avrebbe il sapore del fallimento. Per Corno e compagni però c’è ancora una trasferta da giocare, quella di domenica prossima a Chieri. Obbligatorio per la Caronnese vincere per tenere alle spalle proprio i piemontesi e per dare un senso a questa stagione, sempre che il Gozzano “freni” proprio sul traguardo.

BRA – LEGNANO 1-2

Il Legnano per poter continuare a sperare doveva ottenere i tre punti e così ha fatto. Grintosa vittoria in rimonta per i lilla che espugnano il campo del Bra e agganciano il Pinerolo in zona playout. Sotto dopo soli quattro minuti, gol di Montante per il Bra, Provasio prima e Laraia poi hanno ispirato un successo che vale oro. Gli uomini di Tomasoni ora sono chiamati a fare l’impresa nell’ultima giornata di campionato, che li vedrà affrontare allo stadio “Mari” un Casale già tranquillamente salvo. I tre punti non basteranno per via della classifica avulsa: i tifosi lilla quindi dovranno attendere anche i risultati dagli altri campi, ma prima è imperativo vincere.