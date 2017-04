Coltellata per un kebab piccante: condannato turco

kebab

Con cipolla? Piccante? Quante volte, dopo essere entrati in un negozio di kebab, ci siamo sentiti rivolgere questa richiesta? Eh sì, perché il gusto, al palato, è sempre una cosa soggettiva. E i buoni kebabbari, lo sanno, il pubblico italiano è molto sensibile al discorso “alito e bruciore”. Soprattutto le donne. E’ per questo che la prima domanda di un venditore di kebab al suo cliente è di solito questa: “Con tutto?”.

Ebbene, in questa vicenda qualcosa non ha funzionato, e forse proprio a partire da una delle domande fatidiche: “Con piccante o senza?”.

Siamo nel 2015. Un cliente italiano entra in una tavola calda Kebab di Besozzo l’undici di ottobre, ma secondo quanto emerso in un processo a Varese viene aggredito con un brutto fendente al fianco dal garzone turco. L’uomo voleva mangiare il kebab ma avrebbe fatto presente al garzone che il panino era troppo piccante.

Il cliente si rivolge al titolare, il 32enne turco si offende, afferra un coltello e lo colpisce al fianco sinistro con un colpo di punta. Gli procura anche escoriazioni al fianco destro e comunque per una prognosi complessiva di sette giorni.

I testimoni hanno parlato di una collutazione con insulti. Il pm aveva chiesto 8 mesi di carcere per lesioni aggravate, il difensore Andrea Prestinoni ha spiegato che il suo cliente non voleva fare del male e che è un incensurato. Il turco non lavora più in quel kebab.