Coltellate tra ragazzi per questione di cuore

Prima il litigio, poi le coltellate. E’ finito nel sangue il diverbio che ieri sera ha animato Samarate e che ha portato al ferimento di un ragazzo di 25 anni. (immagine di repertorio)

Alla base della vicenda -ricostruiscono i Carabinieri- una disputa per una ragazza: l’attuale dell’aggredito ed ex dell’aggressore, entrambi italiani. Ma quest’ultimo -un 25enne di Casorate Sempione- non si era rassegnato ad essere stato lasciato e così ieri sera si è presentato sotto casa del suo rivale. Qui i due avrebbero iniziato a discutere, uno scambio terminato quando l’ex fidanzato ha estratto un coltello e ha colpito per due volte l’altro ragazzo.

A quel punto l’aggessore sarebbe fuggito mentre il ragazzo ferito si è trascinato fino in via Mazzini. E’ stato qui che alcuni passanti lo hanno notato e hanno chiamato il 112. Subito sul posto sono stati inviati i soccorritori di Areu e i Carabinieri. I primi hanno stabilizzato il giovane, portandolo in codice rosso in ospedale a Legnano, mentre i militari hanno iniziato le ricerche dell’aggressore.

Non è passato molto tempo prima che i Carabinieri lo trovassero, mentre si allontanava a piedi dal luogo dell’aggressione. E’ stato fermato e accusato di tentato omicidio. Nel frattempo il giovane ferito è stato operato e le sue condizioni sono stabili. Gli sono state riscontrate ferite guaribili in 25 giorni.