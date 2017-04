Come investire in borsa, novità importanti sui broker online

.

Il nuovo anno, si presenta con ricche e importanti novità sul come investire in Borsa e su regole sempre più rigorose per il rilascio delle licenze ai broker autorizzati ad offrire tali servizi. L’obiettivo, è quello di offrire alti standard di sicurezza e assicurare anche i giovani trader nel poter accedere alle nuove soluzioni per investire online sulle migliori Borse internazionali solo con broker realmente autorizzati, attenti nell’adeguarsi prontamente a nuove misure di sicurezza e con i migliori strumenti per il trading online.

Come investire in Borsa con i principali strumenti online dei broker

Come riporta la guida online “Investireinborsa.org” , le modalità per investire in borsa sono molto cambiate rispetto al passato e passano ormai soprattutto dal web. L’investitore, è più preparato sulle attuali soluzioni per investire in Borsa con opzioni binarie e CFD e ricerca i principali strumenti online soprattutto sul suo broker come:

Calendario economico. Gli eventi a carattere economico e politico, hanno una notevole importanza rispetto anche a reazioni in Borsa dei principali asset azionari e rientrano in uno degli strumenti più cliccati dai giovani trader nei broker.

Analisi di mercato. I trader ricercano approfondimenti di qualità sulle analisi di mercato come blog curati dagli stessi broker per capire gli asset azionari più interessanti per investire online.

Piattaforme di trading web e mobile. Entrambe le versioni, ormai, viaggiano di pari passo come strumenti gratuiti del broker da utilizzare per investire in Borsa e per condurre le migliori analisi grafiche sui migliori asset.

Formazione online per ogni livello di trader e per garantire a tutti gli iscritti di migliorare le proprie competenze sul come investire in Borsa con materiale gratuito e curato da uno staff preparato e appartenente allo stesso broker a cui si è iscritti.

Pannelli personali per la gestione del conto e per azioni dirette da parte del trader sulle operazioni di prelievo e deposito sul nuovo conto online e per non rinunciare anche ad elevati standard di sicurezza.

Strumenti online, che per di più sono anche gratuiti e inclusi in un nuovo conto di trading per investire in borsa con opzioni binarie e CFD e per investimenti diretti da parte del trader. Non appena aperto un conto con un deposito minimo anche molto basso, infatti, il trader accede automaticamente ai servizi citati e può utilizzarli in modo semplice per selezionare dei primi investimenti. Inoltre, molti broker, offrono anche un conto demo gratuito per simulare delle operazioni di investimento online con un capitale virtuale e verificare personalmente una offerta competitiva e soprattutto sicura anche per i trader principianti.

Non è un caso, che i principali broker con regolare licenza, offrono gli strumenti citati e un conto demo per investire in Borsa, oltre a presentare aggiornamenti rispetto alle attuali offerte e in base a controlli più severi e regole più rigide introdotte da questo mese per l’eliminazione dei bonus e di una leva finanziaria troppo elevata allo scopo di offrire maggiori standard di sicurezza ai giovani trader che si avvicinano sempre più alle modalità di investimento online.

Maggiori standard per la sicurezza dei trader e nuove regole imposte dagli organi di controllo da questo mese

Ad una ricerca diretta da parte del trader rispetto alla presenza dei migliori strumenti di trading come calendario economico, analisi di mercato, piattaforme di trading web e mobile, formazione online e pannelli personali per la gestione del conto, è da considerare che dal 2017 sono partiti controlli molto più rigorosi per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di trading online e con maggiori standard di sicurezza per investire online e con maggiori garanzie rispetto a politiche chiare e trasparenti anche per ricercare nuovi clienti. In particolare, tra le ultime novità del 2017, i più importanti organi di controllo hanno deciso di:

Abolire il sistema dei bonus periodici, poichè considerati come politiche attuate al solo scopo di aumentare il numero di iscritti. I broker con regolare licenza, sono tenuti a partire da questo mese, ad eliminare tali promozioni e a puntare soprattutto all’inserimento di informazioni chiare sulle modalità per aprire un nuoco conto e le cifre minime obbligatorie a titolo di deposito.

Definire dei livelli massimi di leva finanziaria che ogni broker può applicare per investire in Borsa. Anche tale elemento, infatti, era considerato come una politica per aumentare il numero degli iscritti. Spazio, invece, per schede informative realizzate dai broker rispetto alle condizioni economiche applicate per investire in Borsa e in linea con gli standard di mercato validi da questo mese per tutti i broker di trading online.

Potrebbero, inoltre, presentarsi in queste settimane anche delle ulteriori novità rispetto a nuove misure di sicurezza per i trader e per la conferma delle licenze possedute dai principali broker per investire in Borsa, con lo scopo di eliminare definitivamente i falsi broker e garantire la presenza di servizi standard e di qualità per tutti i giovani investitori.

.

Come verificare il rispetto delle nuove regolamentazioni dei broker online

Restano confermate rispetto a nuove regolamentazioni da parte dei broker per offrire i migliori servizi per investire in Borsa, la presenza di pagine informative in cui è possibile consultare tutti i servizi offerti per una scelta sicura di trading sulle opzioni binarie e sui CFD con gli asset azionari e di dati su:

Numero di licenza rilasciato da un organo di controllo Europeo per offrire servizi di trading online. Tra i più importanti, Cysec e Consob (quest’ultimo è l’organo di riferimento per chi svolge attività finanziarie in Italia).

Numeri utili per contattare l’assistenza clienti. E’ una voce importantissima che attesta un broker sicuro per il trading online, soprattutto laddove siano presenti riferimenti in lingua italiana e operatività continua nell’offrire tale supporto.

Aggiornamenti rilasciati sulle versioni web e mobile delle piattaforme di trading per investire in Borsa con i principali strumenti gratuiti del broker a cui si è iscritti.

In riferimento alle ultime normative del 2017, valide a partire da questo mese, è consigliabile in ultima battuta, ricercare in rete le opinioni e i commenti di altri trader su un broker e sul suo profilo di affidabilità, ed eseguire un ulteriore riscontro della licenza indicata sul sito ufficiale del broker online agli elenchi ufficiali degli organi di controllo. Tale riscontro, infatti, è facile da portare avanti e permette di verificare anche se la licenza è stata effettivamente confermata a seguito del rispetto da parte del broker delle nuove regole sulle pagine informative di un conto (e abolizione dei bonus) e di un tetto massimo da applicare sulle leve finanziarie per investire online. Inoltre, è importante affidarsi anche a pagine online sul come investire in Borsa, come ad esempio il sito Investireinborsa.org, poichè non solo non sono collegate ai broker e permettono di accedere a informazioni trasparenti circa i migliori servizi offerti dagli stessi, ma contengono anche importanti aggiornamenti su: