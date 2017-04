Prenderci col meteo non è facile, lo sappiamo bene. Marcello Mazzoleni è ormai diventato una celebrità sui social grazie alle sue previsioni. Ecco quelle per la prossima settimana:

Come sarà il tempo della settimana? Qui al nordovest tra lunedì e giovedì saremo in compagnia di tempo in larga parte soleggiato con innocui passaggi nuvolosi a tratti estesi nel cielo azzurro, fatta salva instabilità tardo-pomeridiana e serale sulle Alpi e in Liguria sia martedì che mercoledì. Al nordest, al centro-sud e sulle isole invece ci sarà spiccata instabilità con sole al mattino, seguito da rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio-sera, con neve sulle cime appenniniche.

Da venerdì a domenica avremo poi sole prevalente su tutte le Regioni, con residua instabilità venerdì al sud e in Sicilia. Clima fresco per il periodo fino a venerdì e poi in linea con la norma tra sabato e domenica, comunque nel complesso più che gradevole ovunque.

E ancora una volta… qui in pianura al nordovest avremo il tempo migliore!