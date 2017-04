Commerciante gli rifiuta un favore, cliente gli dà un pugno in faccia

Ha dato un pugno in faccia ad un commerciante che gli ha rifiutato un favore e come se niente fosse è uscito dal negozio e si è allontanato. È l’insolita aggressione avvenuta venerdì intorno alle 18 in corso Italia nella zona del Molino Canti. Vittima un titolare di un negozio di abbigliamento etnico che, a pochi minuti dalla chiusura, si è ritrovato all’interno del negozio un tunisino con due voluminose borse.

Quello che sembrava un normale cliente ha invece chiesto se poteva lasciare le due borse nell’attività commerciale per qualche tempo. Alla risposta negativa del titolare il tunisino gli ha tirato un pugno ed è uscito di corsa, con le sue borse, dal negozio. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno contattato la polizia locale. Arrivati sul posto i vigili hanno raccolto la testimonianza del titolare che ha preferito rifiutare l’intervento del personale sanitario. In ogni caso l’uomo si è detto intenzionato a sporgere denuncia contro l’aggressore ed anzi ha subito chiuso il negozio è andato alla caserma dei carabinieri in via Manzoni.