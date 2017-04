Commissione Patenti, Monti: “taglio del nastro entro estate”

Varie dai comuni

In dirittura d’arrivo al Pirellone l’iter per la realizzazione della Commissione Patenti per i cittadini di Busto Arsizio . Lo assicura il consigliere regionale leghista Emanuele Monti: «Contrariamente a quanto veicolato da alcuni organi di stampa la Commissione Patenti per i cittadini di Busto Arsizio è in dirittura d’arrivo. Voglio ricordare che è stato grazie ad un intervento di pressing del sottoscritto su Regione Lombardia che la Giunta aveva dato il via libera per la costituzione della stessa».

«Oggi – prosegue il consigliere leghista – dopo essermi incontrato con i vertici della Sanità di Palazzo Lombardia, posso rassicurare i cittadini e confermare che, da parte della Regione, c’è la volontà di giungere entro una decina di giorni all’approvazione del POAS che delineerà i requisiti dell’organigramma necessario per l’attivazione della Commissione Patenti».

«Come da volontà politica mia e della Giunta”, conclude Monti, “confermo che, terminato l’iter burocratico necessario, entro l’estate arriveremo al taglio del nastro».