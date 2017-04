Con Calendimaggio alla scoperta dei luoghi nascosti

Tempo libero generica

Il CAI di Somma Lombardo organizza per domenica 7 maggio Calendimaggio, l’escursione annuale rivolta a tutti, alla scoperta della natura e della storia che circonda il nostro territorio. Si scopriranno luoghi e angoli della brughiera, immersi nel verde e raggiungibili percorrendo sentieri, tratturi e percorsi naturalistici. Le guide del CAI illustreranno aspetti ambientali, paesaggistici, storici e culturali. In particolare, si toccheranno due tappe importanti che hanno visto recenti ripristini alla cittadinanza: la località VALGELLA, con il ritorno dello storico pozzo che da il nome alla piazza del centro storico ( grazie anche al contributo dell’associazione ILOVE SOMMALOMBARDO), e il GUADO di SANTA CATERINA, località frequentatissima fino a 60 anni fa da pescatori e lavandaie che utilizzavano l’antica passerella sul torrente Strona per lavare i panni. Sarà l’occasione di riscoprire l’importanza di questo luogo e il valore di un corso d’acqua spesso ignorato, ma importante riferimento storico, e attuale corridoio ecologico della provincia di Varese e Regione Lombardia.

Ritrovo ore 8.30 ritrovo in via Brante 23 ( Casa del Curato e Sede CAI), Iscrizione 7,00 € (l’iscrizione include una portata di Branzuppo). Alle 12.30 rientro in sede CAI per il pranzo insieme a base di specialità Ossolane, tra queste non mancherà il mitico BRANZUPPO, la zuppa tipica della val d’Ossola e Val Formazza, luogo dove ha sede il nostro rifugio Somma.

In caso di pioggia l’evento è rimandato alla domenica successiva.

Per informazioni e prenotazioni info@caisomma.com

Tel 346.1845165