Con cento dosi di cocaina in casa, arrestato

Prosegue l’attività antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Nelle ultime ore sono stati tratti in arresto due pusher.

A Cerro Maggiore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un extracomunitario 27enne poiché nella sua casa sono state trovate circa 100 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, tutto il materiale idoneo al confezionamento delle dosi e l’ingente somma di 18.000 euro.

L’arrestato è stato poi portato nel carcere di Busto Arsizio.

A San Vittore Olona, i militari della Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore hanno arrestato un pregiudicato extracomunitario 31enne che è stato bloccato mentre consegnava a due italiani alcune dosi di cocaina intascando il denaro.

L’arrestato è stato condotto, in mattinata, presso il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo, mentre i due consumatori sono stati segnalati alle autorità competenti per la violazione della legge che prevede l’applicabilità di una o più delle seguenti sanzioni amministrative: la sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. L’interessato, inoltre, verrà invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

