Con la Eolo Running un fiume di podisti invade il Brinzio

Brinzio

Grande partecipazione alla “Masso erratico”, la prima prova dell’Eolo Running Grand Prix, al via questa mattina – domenica 23 aprile – da Brinzio.

Nella classifica competitiva maschile Maurizio Mora dell’Atletica Verbano, in 51’11”, batte quasi in volata Francesco Piccinelli (della stessa società, in ritardo di soli 11 secondi). A meno di un minuto da Mora, terzo è arrivato Andrea Basoli della amatori di Casorate Sempione. L’Atletica Verbano piazza suoi atleti anche al 6°, 7°, 9° e 10° posto.

Nella classifica competitiva femminile Elisabetta Di Gregorio dell’Atletica Verbano, a 59′ 58”, seguita da Martina Gioco dei Runners della Valbossa, a 1h 02’05” e da Raffaella Poroli a 1h03’01”.