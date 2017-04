“Con lotta, contestazioni e insulti, abbiamo avuto un 25 aprile senza leghisti”

\"Con la lotta, contestazioni e insulti, abbiamo avuto un 25 aprile senza leghisti

“Dopo anni di contestazioni – gavettoni, insulti, cori, striscioni – finalmente si è riusciti ad ottenere con la lotta un 25 aprile senza leghisti!” E’ questo il bilancio delle manifestazione del 25 aprile tracciato su “Lo Stroligh” distribuito in versione cartacea in piazza Libertà nel corso delle celebrazioni e presentato come “strumento per approfondire ed analizzare quello che succede sul territorio provinciale, con uno spirito radicalmente critico”.

“Gli appuntamenti di avvicinamento a questo 25 aprile, firmati Assemblea Antifascista Saronnese, sono stati tanto partecipati quanto controllati da molto vicino dalle forze dell’ordine: sabato un numeroso presidio in centro cittadino ha ribadito lo stretto legame tra giunta leghista ed estrema destra, con Domà Nunch e tutte le altre firme di volta in volta usate dai fascisti saronnesi, domenica invece un concerto e un aperitivo hanno riempito la Casa del Partigiano di Saronno. In entrambe la situazioni provocatoria e insistente è stata la presenza dei carabinieri, della digos e della polizia di stato. Il copione è stato rispettato anche al 25 aprile, infatti sin dal primo mattino Saronno è stato invasa da un dispositivo poliziesco degno delle giornate più calde: tre camionette, una ventina di agenti in borghese”.

L’attenzione si sposta poi sul rapporto con l’Amministrazione che ha tenuto una breve cerimonia prima delle 10 disertando il corteo Anpi ed anche la messa: “Il sindaco, dopo la figuraccia e gli insulti dello scorso anno, ha fatto il suo discorso di prima mattina di fronte ai soli giornalisti e protetto dalle forze dell’ordine. Poco dopo piazza Libertà si è riempita di circa duecento antifascisti che hanno prima sfilato in corteo e poi, dopo qualche provocazione poliziesca rispedita al mittente, si sono radunati in piazza Caduti della Liberazione per i discorsi conclusivi. Dopo anni di contestazioni – gavettoni, insulti, cori, striscioni – finalmente si è riusciti ad ottenere con la lotta un 25 aprile senza leghisti!”