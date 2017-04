Concereto a Villa Montevecchio per Marcello Pennuto

Marcello Pennuto direttore orchestra

Si terrà l’11 maggio, alle ore 21 a Samarate, a Villa Montevecchio in via V Giornate, il concerto conferenza del pianista Marcello Pennuto nell’ambito di Samarate classica 2017.

Dopo le conferenza concerto degli scorsi anni su Beethoven e Chopin – Schubert, il M.o Pennuto affronta il repertorio di Bach e Mozart richiamando l’attenzione sulle straordinariamente equilibrate architetture delle loro composizioni. In particolare eseguira’ ( illustrandone questi aspetti) tre Toccate di Bach, ossia BWV 913 in Re minore, BWV 914 in mi minore e BWV 915 in sol minore e due Sonate di Mozart: K 332 in Fa magg. e K 576 in Re magg. Verranno illustrati le caratteristiche costruttive soprattutto delle fughe ( in Bach) e della tipica fraseologia mozartriana che rende inconfondibile e cristallina la sua espressione Dalla chiave di lettura proposta iol titolo: “Bach – Mozart: l’incanto della perfezione”.

Il concerto è organizzato nell’ambtio della rassegna concertistica già citata con il patrocinio del Comune di Samarate e in collaborazione con la Corale Verdi. Ingresso libero.