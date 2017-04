Concerto di beneficenza per i bambini con disabilità

Siamo abituati ad ascoltare grandi nomi del panorama internazionale nella stagione concertistica che si tiene nel meraviglioso Salone degli Estensi del Comune di Varese. Siamo forse abituati meno a scoprire realtà locali che si prodigano nella diffusione di quell’arte musicale tra mille difficoltà economiche e di rilevanza pubblicitaria.

Da qualche qualche anno però esiste un progetto dell’Accademia Musicale Camille Saint-Saëns chiamato OrchestraAccademica (www.orchestraaccademica.it) che racchiude in se tutta la voglia di musica e di fare dei musicisti della nostra provincia e di quelle confinanti.

Sabato 8 aprile alle ore 21 toccherà all’ensemble da camera dell’orchestra, che si esibirà al Salone degli Estensi con la collaborazione del Comune di Varese e del suo assessorato alla Cultura. Il programma vedrà l’esecuzione di una delle più belle e

innovative composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart: la Serenata “Gran Partita” KW631 per 12 strumenti a fiato e contrabbasso. Un’opera innovativa nel suo genere e una delle più eseguite del compositore austriaco.

L’orchestra nasce dall’idea di Davide Sgobbi, direttore artistico della compagine, che vuole far tornare quella voglia di musica d’insieme tra i giovani studenti e diplomati del territorio. 90 elementi, che il Maestro chiama “i miei eroi”, che volontariamente si riuniscono per organizzare grandi concerti per la raccolta fondi verso il progetto “Le Arti per le Terapie” rivolto a bambini con disabilità medio-gravi.

L’ingresso sarà ad offerta libera, e il ricavato andrà in beneficenza al progetto dall’equipe terapeutica dell’Accademia.

Contatti:

www.accademiasaintsaens.it

www.orchestraaccademica.it

www.facebook.com/OrchestraAccademica

segreteria 0332 94 90 25

orchestra@accademiasaintsaens.it