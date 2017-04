Concertone del primo maggio 2017, chi suona

concerto primo maggio

Torna il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO di Roma, l’appuntamento che dal 1990, nel giorno della Festa dei Lavoratori, raduna migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica. Anche quest’anno il concerto è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni e promosso, come sempre, da CGIL, CISL e UIL.

Nel 2017 gli organizzatori porteranno al Concertone una lineup ricca e piena di nomi prestigiosi. Ecco i primi artisti confermati in cartellone: EDOARDO BENNATO, PLANET FUNK, BRUNORI SAS, BOMBINO, ARA MALIKIAN, ERMAL META, FRANCESCO GABBANI, SAMUEL, LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA ed EX-OTAGO.

Ancora una volta il Concerto del Primo Maggio si conferma una rassegna capace di portare sul proprio palco rappresentanti di tutti i generi del panorama musicale italiano e internazionale: l’eclettico cantautore e rocker che, con i suoi 50 anni di carriera ha segnato alcune tappe fondamentali della musica italiana, EDOARDO BENNATO; l’elettro-dance dei PLANET FUNK; la poetica romantica di BRUNORI SAS; la stella del desert blues BOMBINO; il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena ARA MALIKIAN; l’autore e cantante amato dalla critica ERMAL META; l’estroso vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo FRANCESCO GABBANI; il pop d’élite di SAMUEL, frontman dei Subsonica; il progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA; la band che rappresenta uno dei picchi di eccellenza del nuovo pop italiano, gli EX-OTAGO.

Intanto il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma 1M NEXT si avvia alla sua terza e penultima fase di valutazione. Ecco di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, i 12 finalisti che sono stati votati e selezionati dalle giurie di qualità e popolare e che si contenderanno i 3 posti sul palco del Concertone nelle finali nazionali che si terranno a Roma, al Contestaccio, il 21, 22 e 23 aprile prossimo: Agosta da Milano (https://www.facebook.com/agostaband), Amarcord da Firenze, https://www.facebook.com/amarcordfirenze), Andrea Cerrato da Asti (https://www.facebook.com/officialandreacerrato), Cristina Russo Neosoul Combo da Catania (https://www.facebook.com/cristina.russo.official), Diecicento35 da Torino (https://www.facebook.com/diecicento35), Doro Gjat da Udine (https://www.facebook.com/dorogjat), Il Branco da Roma (https://www.facebook.com/ilbrancoband), Il Grande Capo da Roma (https://www.facebook.com/IGCmusicgroup), Incomprensibile FC da Torino (https://www.facebook.com/incomprensibilefc), Lastanzadigreta da Torino (https://www.facebook.com/lastanzadigreta), Pasquale Demis Posadinu da Sassari (https://www.facebook.com/pasqualedemisposadinu), Tamuna da Palermo (https://www.facebook.com/tamunaofficial).

Le selezioni sono state effettuate attraverso il conteggio delle valutazioni ottenute sommando, in quota ponderata, il voto del web (con quota di influenza del 30%) e il voto della giuria di qualità (con quota di influenza del 70%). Il dettaglio di tutti i voti ricevuti (dai singoli giurati di qualità e dalla giuria popolare) è disponibile e scaricabile dal sito www.primomaggio.net/1mnext

Il vincitore assoluto dell’1M NEXT 2017 verrà poi proclamato, in diretta TV, dal palco del Concerto del Primo Maggio e riceverà anche il premio speciale “1M NEXT ON AIR” messo in palio da L’ALTOPARLANTE e che permetterà al vincitore assoluto del Contest di godere anche di un’importante ed ampia promozione radiofonica per il lancio di un singolo.

Conduzione ed altri nomi della lineup verranno svelati nei prossimi giorni.