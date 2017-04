Concertone del Primo Maggio, ve lo raccontiamo in diretta

Tutto pronto per il concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Un appuntamento attesissimo, organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL e da iCompany e Ruvido Produzioni, per celebrare la festa dei lavoratori e che vedrà ben otto ore di musica ininterrotte. Il tema di quest’anno sarà: “Il lavoro: le nostre radici, il nostro futuro”. Dalle 15 il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai3 e in streaming.

Noi di VareseNews saremo a Roma e seguiremo il festival in diretta con interviste, foto e filmati. Potete parteciapre e commentare con #primomaggioromavn – LA NOSTRA DIRETTA

I CANTANTI - La scaletta del concerto verrà svelata nella giornata di domenica 30 aprile ma gli ospiti sono stati annunciati da tempo. Una line up che vede sul palcoscenico voci storiche del rock italiano e internazionale e alcuni tra i cantautori più apprezzati del momento: Edoardo Bennato, Editors, Planet Funk, Public Service Broadcasting ma anche Brunori Sas, Bombino, Levante, Motta, Fabrizio Moro, La Rua, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Ara Malikian, Marina Rei + Benvegnu, Lo Stato Sociale, Teresa De Sio, Mimmo Cavallaro, Aprés La Classe, Le Luci Della Centrale Elettrica, Ex-Otago, Sfera Ebbasta, Maldestro, Artù, Braschi, Geometra Mangoni, Rocco Hunt, Ladri Di Carrozzelle, Orchestra Popolare Del Saltarello e Giovanni Guidi.

LA CONDUZIONE - La conduzione è affidata a Camilla Raznovich e all’energico Clementino, che dopo essersi esibito sul palco del primo maggio nel 2014 quest’anno accompagnerà la conduzione.

IL GEMELLAGGIO - Previsto”una sorta di ‘ponte’ con Portella della Ginestra, in provincia di Palermo (qui trovate la storia dal nostro blog Estate Liberi), dove quel giorno si svolgerà la principale delle manifestazioni sindacali del Primo maggio con i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, per ricordare il 70esimo anniversario della strage mafiosa contro chi manifestava quel giorno su quel pianoro contro il latifondismo oppressivo.

IL CONCORSO – Selezionati tra 110 artisti e band emergenti provenienti da tutta Italia si esibiranno sul palco anche i 3 vincitori che accederanno alla finalissima del concorso 1m Next. Amarcord da Firenze, Doro Gjat da Udine, Incomprensibile FC da Torino. Il vincitore assoluto verrà poi proclamato, in diretta TV, dal palco del concerto.

LA DIRETTA DI VARESENEWS