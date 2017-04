Confindustria Lombardia in missione nella Silicon Valley

liuc studenti silicon valley 2014

Parte martedì 4 aprile, alla volta della California, la missione “San Francisco e Silicon Valley: un tuffo nell’innovazione” organizzata da Confindustria Lombardia. La missione si concluderà il 10 aprile e prevede, per la delegazione composta da circa quaranta persone tra imprenditori, docenti e rappresentanti del sistema Confindustria Lombardia, venti attività tra incontri in azienda, lezioni e workshop. (nella foto un gruppo di studenti della Liuc durante una precedente missione).

Nel corso del tour la delegazione avrà l’opportunità di toccare con mano il business e l’innovazione made in Usa, per comprendere al meglio i segreti e i fattori che rendono possibile il successo di startup, imprese e multinazionali dell’ecosistema della Silicon Valley e per vivere dal di dentro il modello di sviluppo dell’Industria 4.0 nella West Coast.

Tra le tappe più affascinanti della missione senza dubbio l’incontro presso LinkedIn, il social network per lo sviluppo di contatti professionali recentemente acquisito da Microsoft, la visita alla Stanford University nel corso della quale verranno approfondite le modalità di integrazione fra le Università americane e l’industria e, last but not least, l’incontro alla Apple con la visita dell’Infinite Loop Campus e una sessione di lavoro sulla vision globale dell’azienda di Cupertino.

Ad alcune delle tappe più significative del tour è prevista inoltre la partecipazione del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Sui social network sarà possibile seguire il tour della delegazione lombarda attraverso l’hashtag #LombardyUSA.

