Consulta Cascinetta-Cajello, Brufatto eletto presidente all’unanimità

Cajello caiello

Dopo la serata animata alla prima seduta della consulta Crenna-Moriggia (vedi qui), a Cascinetta-Cajello l’esordio della mini-assemblea di quartiere si rivela decisamente più agevole: Paolo Brufatto è stato eletto presidente all’unanimità (solo lo stesso Brufatto si è astenuto).

Nella stessa seduta Stefania Casoli è stata indicata come vicepresidente mentre Loris Innocenzi ricoprirà il ruolo di segretario. Presidente è di Cascinetta, mentre il vicepresidente è di Cajello, anche come segnale di parità tra i due quartieri

«Doveroso per me ringraziare i cittadini che mi hanno votato, così come ringrazio gli altri consiglieri» ha esordito Brufatto. «La volontà di fare bene sarà il nostro filo conduttore. Abbiamo già iniziato a lavorare, abbiamo aperto la pagina Facebook per raccogliere segnalazioni, idee e progetti».

«Ci siamo messi d’accordo per lavorare e darci aiuto reciproco» ha aggiunto Stefania Casoli. Loris Innocenzi ha spiegato di voler lavorare con massimo impegno per onorare il suo risultato (è stato il più votato nei due quartieri), così come Adriano Biacco. Giovanni Bonetti ha portato le prime richieste al sindaco, chiedendo di riattivare le bacheche di quartiere, come strumento informativo.