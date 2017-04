ContAr Violeta Parra, una serata

Foto varie

Nel 100° anniversario della nascita, in Tour mondiale, uno spettacolo teatrale per commemorare una Donna. “Ciò che emerge nel lavoro è il personaggio di Violeta a tutto tondo: la vita privata, gli amori, le passioni, i figli, la scelta politica, la lotta per gli ideali, la voglia di cantare e di parlare con la gente, ma anche le ferite profonde” Afferma l’interprete di questo spettacolo, Francesca Brusa Pasquè”

“Una donna brutta. Che non sapeva cantare. Eppure divenne un mito della musica popolare in Cile, in Sudamerica, nel mondo. Dedicò la sua vita a risvegliare il popolo, ridare dignità alle donne, dare voce agli oppressi. Ebbe una vita per molti versi tragica. Con forti amori controversi. Le morì una figlia mentre era in torunée. Si uccise, per amore, ormai vecchia”

“La storia di Violeta Parra è straordinaria, incredibile, scandalosa. Una storia da far conoscere, da raccontare, ascoltare, rivivere. Perché dimostra quanto grande, creativa, forte possa diventare una donna quando si libera dalla oppressione maschile e mediatica della bellezza senz’anima”, dice Claudio Bernardi, Docente di Teatro presso all’Università Cattolica di Milano

ContAr VIOLETA PARRA

di e con Francesca Brusa Pasqué

3 maggio 2017

Teatro Sociale di Luino ore 21