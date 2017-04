Conte: “Varese riparte con le ferrovie”

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo i 18 milioni stanziati dal governo Renzi per il rilancio del comparto stazioni, una nuova buona notizia per Varese.

Con la firma avvenuta ieri, infatti, sono stati annunciati altri 10 milioni in 2 anni specificatamente destinati alla riqualificazione della stazione delle Ferrovie dello Stato.

Varese riparte anche attraverso le sue ferrovie.

Nell’ottica di un complessivo ammodernamento delle stazioni lombarde posto in essere in questi anni, Varese era fino ad ora rimasta al palo, nell’inutile attesa di un progetto faraonico di unificazione delle stazioni che non ha mai avuto le gambe per camminare, ma che ha costretto la città ad una immobile ed inutile attesa. Oggi tutto cambia: RFI e FS Sistemi Urbani investono una somma importante sullo scalo cittadino.

La stazione di Varese, con l’apertura dell’Arcisate Stabio, diviene non più il fondo corsa di una linea periferica, bensì uno snodo fondamentale all’interno del sistema ferroviario europeo. Con la nuova natura assunta dalla stazione cittadina, anche i servizi, il decoro e l’accessibilità debbono e saranno ripensati. Tutto ciò non solo a beneficio dei nuovi viaggiatori, ma anche dei tanti pendolari che già oggi utilizzano la stazione.

Non serve sottolineare come, ancora una volta, il Comune di Varese sia stato protagonista nell’intercettare risorse e nel portarle sul nostro territorio, complice una nuova credibilità che Varese ha guadagnato in pochi mesi di attivismo, intraprendenza e concretezza della Giunta Galimberti.

Questa maggioranza consegnerà presto alla città un comparto interamente rinnovato, un comparto su cui molte parole sono state spese per decenni, ma che sta per vedere finalmente i fatti.