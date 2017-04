Contributi alle associazioni sportive, il Pd chiede di rivedere il regolamento

Malnate uno sport per tutti

Contributi alle associazioni comunali, i consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono delucidazioni su come verranno distribuiti e presentano un’ interrogazione con dibattito in commissione.

Al centro delle richieste della principale forza di opposizione il regolamento per la concessione di patrocini, premi e contributi alle società sportive e di tempo libero iscritte nel registro delle società dell’Ufficio Sport del Comune di Busto Arsizio.

In particolare si rivolgono all’assessore allo Sport e Commercio Stefano Ferrario che ha più volte annunciato la revisione del regolamento. I democratici chiedono di partire dall’articolo 4 che stabilisce le modalità di concessione di questi contributi:

“I contributi di cui all’art. 2 punto a) vengono assegnati annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore allo Sport e sentito il parere del Comitato Contributi Sportivi, in base a domande formulate entro il 31.7 di ogni anno dalle Società Sportive cittadine iscritte nel Registro tenuto dall’ufficio Sport”.

Per questo chiedono che venga illustrato il Registro delle Società Sportive ad oggi iscritte presso l’Amministrazione Comunale (numero componenti, requisiti per l’iscrizione….), che venga spiegato come è costituito e da chi è composto il Comitato Contributi Sportivi chiamato oggi ad esprimere Parere sull’assegnazione dei Contributi Comunali, che venga esplicitato il valore / peso che ha il parere di tale organo nelle decisioni relative alla distribuzione dei contributi, quali sono criteri vengano adottati per l’assegnazione di detti Contributi, se sia possibile promuovere, anche attraverso il contributo delle Società Sportive che operano sul territorio cittadino e non solo, l’attività sportiva negli Istituti Comprensivi della città tramite collaborazioni, se sia possibile istituire un “premio” / quota suppletiva dei Contributi Comunali da destinare alle Società Sportive, operanti sul territorio cittadino, che collaborano con gli Istituti Comprensivi della città nella diffusione della pratica sportiva.