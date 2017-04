Controlli della Procura FIP, la Pallacanestro Varese è tranquilla

Openjobmetis - Consultinvest 93-78

Controlli in vista per le società impegnate nel campionato di basket di Serie A, o LBA come viene definito da quest’anno: la richiesta arriva dalla Procura Federale della FIP che ha deciso un supplemento rispetto agli accertamenti già previsti dal regolamento.

I club di Legabasket dovranno produrre una documentazione, controfirmata da allenatori e giocatori, che attesti il regolare pagamento degli stipendi fino al 10 febbraio scorso. Fino a questo momento i controlli della ComTec hanno accertato la regolarità degli emolumenti di novembre e dicembre, come riporta la newsletter specializzata Spicchi d’Arancia. I moduli dovranno essere consegnati alla Procura entro il prossimo giovedì 20 aprile.

Da “casa Pallacanestro Varese” non si registrano preoccupazioni di sorta. La società biancorossa, per bocca dell’amministratore delegato Fabrizio Fiorini, garantisce tranquillità su questo fronte. «Tra l’altro – spiega “l’uomo dei conti” biancorosso – era già prevista una visita di routine da parte della Comtec. Sarà l’occasione di completare e consegnare la documentazione. Ma sono certo che Varese è pienamente in regola con le richieste».

PROMOZIONI IN NEGOZIO

Con il mese di aprile è iniziata una serie di promozioni sul merchandising della Pallacanestro Varese, all’interno del negozio biancorosso aperto pochi mesi fa all’ingresso parterre del PalA2a.

Con la cosiddetta “Spring Promo”, per ogni 50 euro di spesa effettuata allo shop, i tifosi riceveranno un buono che dà diritto a un biglietto omaggio di Galleria o Curva Nord per una delle ultime due partite interne della stagione regolare (Trento, sabato 15 aprile o Cremona, domenica 30 aprile). Il Pallacanestro Varese Store è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 19, oltre che durante le partite.