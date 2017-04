Controlli delle rampe in autostrada: chiusure programmate

lavori autostrada incidente deviazione varie generiche

Dalle 8.00 di mercoledì 19 aprile sino alle 20.00 del 30 sarà chiusa l’entrata dello svincolo autostradale di Buguggiate sull’A8 in direzione Varese. La chiusura dovuta per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire a Gazzada/Morazzone, invertire il senso di marcia alla rotatoria e rientrare allo svincolo di Gazzada, in direzione di Varese.

Sempre per lavori di manutenzione, invece, dalle ore 21:00 di mercoledì 19 alle ore 06 di giovedì 20 aprile, sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, verso Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gallarate (km 29+000).

Infine, nella notte giovedì e la mattina di venerdi prossimi per permettere una verifica dei lavori, dalle ore 21:00 di giovedì 20 alle ore 06:00 di venerdì 21 aprile, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Varese

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada del medesimo nodo e seguire le indicazioni per Buguggiate/Capolago.