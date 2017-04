Controlli nei cantieri edili del Luganese

La Polizia cantonale comunica che ieri è stata effettuata un’operazione di controllo presso sei cantieri edili di Lugano e Collina d’Oro. L’operazione si è svolta in collaborazione con gli ispettori dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, della Commissione paritetica cantonale, dell’Associazione interprofessionale di controllo e della Commissione di vigilanza LIA. Sono stati controllati 75 lavoratori.

Non sono state riscontrate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri. In base ai dati raccolti, oltre ad aver riscontrato tre mancate notifiche, l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro eseguirà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni mentre la Commissione di vigilanza LIA effettuerà gli approfondimenti di sua competenza.