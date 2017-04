Corrias: debutto per oltre 160 atleti di ginnastica ritmica e artistica

Nel PalaDozio, per la prima volta aperto ad un pubblico di più di 99 persone grazie alle autorizzazioni recentemente ottenute dall’Amministrazione comunale, sabato pomeriggio è andata in scena la gara dei futuri talenti della Corrias.

La storica società ha, infatti, deciso di dedicare agli atleti più piccoli l’emozione di una vera competizione.

Prima si sono tenute le eliminazioni in palestra a cui hanno partecipato 363 bimbi e i 161 migliori hanno partecipato alla finalissima iniziata sabato alle 13. Tanta emozione per i più piccoli ma anche per nonni e genitori che hanno gremito gli spalti per quello che per molti è stato un vero e proprio debutto. Tanto impegno per gli ottanta, tra allenatori e giudici, che hanno lavorato per allestire il PalaDozio e garantire ai piccoli la possibilità di dare il massimo. Alla fine applausi e medaglie per tutti per quella che è stata una vera a propria festa della ginnastica artistica e ritmica.