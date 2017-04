foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Cosa significa monitorare un progetto di sottobacino come quello del torrente Lura? Cos’è un progetto di sottobacino? Quali i risultati? Quanti i soldi spesi? Regione Lombardia lo spiega con il seminario “monitoraggio nel progetto di sottobacino del Lura”, mercoledì 5 aprile alla sede del Parco Lura di Caslino al Piano. Nel pomeriggio visita alle vasche di laminazione di Lomazzo-Bregnano.

Organizzato da Avanzi e da ERSAF, durante il seminario verranno presentati i risultati del lavoro sul monitoraggio nel progetto di sottobacino del Lura attraverso l’analisi di tre progetti pensati per il territorio:

1. “Dalle sorgenti del Lura: riqualificazione fluviale per ripristinare e valorizzare le funzioni ecosistemiche” – presenta M. Marchesotti – Con il comune di Lurate Caccivio come capofila, sono partner i comuni di Uggiate Trevano, Albiolo, Olgiate, Colverde, i due gestori Lura Ambiete spa e Alto Lura srl, Plis Sorgenti, Plis del Lura, Legambiente e DAVO, il distretto agricolo delle Valle Olona.

2. “Aree di laminazione di Lomazzo – Bregnano” – presenta F. Occhiuto – Parco del Lura.

3. “Area di laminazione nell’ex Cava Terrazzano” – presentano C. Passoni e F. Monza – Progettisti incaricati dal Comune di Rho.

A seguire spazio alla discussione e agli interventi programmati con D. Piazza per il Parco Brughiera, D. Giuffrè per il Parco Valle Lambro ed R. Gini per il Parco Nord.

A valle dell’incontro – a cui tecnici, stampa e privati cittadini sono invitati a partecipare – è prevista una visita al cantiere dell’area di laminazione Lomazzo-Bregnano. Se interessati si prega di confermare alla segreteria della cooperativa Koinè all’indirizzo centrobiolura@koinecoopsociale.it