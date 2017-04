“Crazy for Football” arriva a Palazzo Pirelli

varie

Mercoledì 3 maggio, a Palazzo Pirelli, in auditorium Gaber, verrà proiettato il docufilm “Crazy for Football” di Volfango De Biasi. L’iniziativa, promossa dalla Consigliere Carolina Toia e dalla senatrice Laura Bignami, con il patrocinio del Consiglio regionale, intende promuovere l’opera vincitrice del “David di Donatello” come miglior documentario per il 2017, dedicato alla storia della prima nazionale italiana di calcetto in gara ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka. Il contesto è quello del progetto “Calcio e disabilità: fischio d’inizio per Quarta Categoria”, presentato nei mesi scorsi proprio in Lombardia e retto da un protocollo d’intesa sottoscritto presso il Senato della Repubblica Italiana il 18 gennaio 2017.

«Obiettivi del progetto sono l’inserimento e lo sviluppo della disabilità nel sistema calcio, l’integrazione e il miglioramento delle possibilità di vita dei nostri ragazzi e naturalmente la diffusione di un messaggio di speranza», spiega la Consigliere Toia. L’evento verrà chiuso dall’intervento del Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo. I saluti istituzionali prevedono i contributi del Presidente della Regione, Roberto Maroni, del Presidente della Figc, Carlo Tavecchio, dell’assessore regionale allo Sport, Antonio Rossi, del Presidente del Coni Lombardia, Oreste Perri e del Presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio. La presentazione dei vari progetti per Lega Pro, allenatori speciali, IV Categoria saranno affidati a Gabriele Gravina, Renzo Ulivieri, Volfango De Biasi e Santo Rullo. Modera Claudio Arrigoni. L’evento prenderà il via alle 9,30 in Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli.