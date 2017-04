Cremona in bilico, ma la Openjobmetis vuole vincere

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Cremona è disperata, ma Varese non può fare sconti. È questa la premessa del match di domenica 30 aprile (palla a due alle 18,15), ultimo impegno stagionale sotto la volta del PalA2a e penultima gara del massimo campionato di pallacanestro.

Un incontro che, per lo meno, mette molta curiosità: la Openjobmetis, purtroppo, non può concorrere per i playoff, con le ultime speranze che se ne sono andate domenica scorsa con la sconfitta di Venezia. Però la truppa di Caja non dovrebbe scendere in campo con i remi in barca: troppo ghiotta l’occasione di salutare il pubblico con una prova gagliarda (dopo tanta fatica nella prima metà di campionato), troppo importante regalare una standing ovation a Massimo Bulleri alla penultima gara della carriera, troppo bruciante la sconfitta dell’andata per affrontare senza stimoli la Vanoli.

Quattro mesi fa infatti, al PalaRadi, i gialloazzurri diedero una sonora bastonata a Maynor e compagni che in quel momento si trovarono sul fondo della classifica, furono contestati dai tifosi e dovettero subire le ire del loro allenatore, che minacciò di spedirli a giocare in Cina (ASCOLTA l’audio in esclusiva di VN) e di mandare in campo i ragazzini. Urlacci che hanno segnato la stagione varesina e che però hanno sortito i giusti effetti perché dopo aver toccato il fondo la Openjobmetis è risalita con prepotenza, uscendo in anticipo dalla lotta salvezza.

Il contrario della Vanoli che, dopo quell’exploit, si è ripetuta poche volte e ora si trova con l’acqua alla gola: perdendo a Varese la squadra di Lepore potrebbe anche retrocedere (in caso di vittoria di Pesaro, impegnata in casa con Milano, capolista ma con la pancia piena…) o comunque avrebbe un piede e mezzo in LegaDue.

«Mi aspetto una partita giocata con grande spirito, quello messo in campo da tre mesi a questa parte – ha detto coach Caja alla vigilia del match – Non mi interessa parlare degli avversari, preferisco parlare dei miei che anche stavolta si sono avvicinati alla palla a due in maniera molto seria e attenta». Il tecnico pavese sottolinea i risultati raggiunti dopo quella brutta partita di andata («Abbiamo fatto grandi cose in quest’ultima parte di stagione») e rivelato che Daniele Cavaliero, al momento del commiato dalla squadra, ha chiesto di battere Cremona per dedicargli il successo. «Dal punto di vista dei sentimenti ne ho due contrastanti – prosegue l’Artiglio – Sono felice per poter lavorare ogni giorno con questo gruppo che sta facendo molto bene, ma allo stesso tempo rammaricato perché il periodo con loro sta finendo». Infine un accenno ad Avramovic, che senza Cavaliero avrà la possibilità di giocare più a lungo: «L’allenatore non fa il politico, io sono qui per fare scelte anche perché se provi ad accontentare tutti, scontenti tutti. Lui però è cresciuto molto in allenamento, è pronto e ho fiducia che possa fare bene: lo vedo partecipe e positivo. È qui per imparare ogni giorno, ma lo stesso vale per me».

LA DIRETTA

Il match del PalA2a sarà raccontato in diretta da Varesenews attraverso il consueto liveblog, già attivo dal pomeriggio di venerdì. All’interno trovate notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio con il pronostico pre-partita. Per partecipare attivamente, i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #varesecremona su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al live, CLICCATE QUI.