Cresce “Teatro nei cortili”: tre incontri a Tradate, Besnate e Marnate

Anche quest’anno torna Teatro nei Cortili per la quarta stagione consecutiva organizzato dall’associazione Oplà. La rassegna Teatrale per ragazzi che sta facendo il tour dei bellissimi cortili tradatesi e non solo, infatti da quest’anno la rassegna viene anche ospitata dai comuni di Besnate e Marnate.

Si comincia il 6 Maggio con lo spettacolo “Mr Bloom” intepretato da Antonio Brugnano presso la p.zza ss Pietro e Paolo di Tradate (Abbiate), proseguiamo il 13 Maggio con “Favole a suon di musica” di Teatrino Teatrò presso il cortile dell’asilo in via carlo rossini 45 sempre a Tradate e il 20 maggio con “il principe azzurognolo” a cura dei Viandanti Teatranti presso il cortile in Via Crosti, 1.

La rassegna prosegue quest’anno anche il 21 Maggio con lo spettacolo “A scuola non ci vado” di Oplà presso il cortile in largo Battisti 4 a Besnate e il 10 Giugno sempre con lo spettacolo “A scuola non ci vado” presso il cortile di via tevere 32 Marnate (Nizzolina).

Si rinnova la possibilità di fruire di spettacoli di qualità di compagnie professioniste per ragazzi e le loro famiglie grazie alla sincera disponibilità dei privati cittadini che aprono i cancelli per incontrarsi, conoscersi e costuire un pezzo di comunità grazie alla cultura. L’evento realizzato in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e realtà del territorio, come L’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Tradate e Il Comitato Genitori di Tradate, è uno delle diverse occasioni che Oplà teatro sta realizzando sul territorio.

«Infatti il giorno 28 Aprile presso il piccolo cinema teatro nuovo di Tradate si svolgerà lo spettacolo “I love frankestein” che coinvolgerà l’intero ciclo della primaria Battisti di Tradate – spiegano gli organizzatori -. Questo è un altro segnale di come la cultura possa trovare le sue risorse per organizzarsi territorialmente senza sempre dipendere e gravitare sulle grandi città e dare un forte messaggio educativo alle nuove generazioni. La speranza e la volontà è quella di far crescere la rassegna coinvolgendo sempre nuovi comuni e realtà per far diventare Teatro nei cortili un punto di riferimento per il teatro ragazzi».