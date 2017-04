“Crescendo in musica” con gli allievi della Pellegrini

scuola musicale luino

Sabato 8 aprile appuntamento a Besozzo con “Crescendo in Musica”, con la terza rassegna musicale degli allievi della Scuola Civica Musica ‘Isabella Pellegrini’. L’appuntamento è per le ore 20.30 alla sede della scuola a Besozzo, in frazione Olginasio di via Bellorini 5.