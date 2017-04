Crolla un altro ponte: schiacciata auto dei Carabinieri

Uno scricchiolio. Ed è venuto giù. Un ponte della tangenziale di Fossano, nel Cuneese, è collassato nel primo pomeriggio di martedì 18 aprile.

Un cedimento improvviso ha causato la caduta di una rampa del viadotto, che è precipitata sulla strada sottostante.

Le tonnellate di cemento sono finite sopra un’auto dei Carabinieri, fortunatamente vuota. I militari erano impegnati in controlli di routine a un posto di blocco quando hanno sentito alcuni scricchiolii, riuscendosi così a mettere in salvo poco prima del crollo. Non si segnalano altri feriti. In via precauzionale tutta la tangenziale è stata chiusa.

Si tratta del terzo crollo di un ponte nel giro di pochi mesi. Ad ottobre un cavalcavia collassò in Brianza mentre un mezzo pesante lo stava attraversando, causando un morto e quattro feriti. A marzo un ponte è invece precipitato sulla A14 durante dei lavori di manutenzione: in questo caso i morti furono due.

