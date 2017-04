Crugnola e Dipalma, appuntamento a Cassino

Riparte nel prossimo fine settimana la stagione agonistica di due piloti varesini molto quotati, entrambi grandi protagonisti del recente “Rally dei Laghi”. Parliamo di Andrea Crugnola, che ha vinto per la seconda volta la gara di casa, e di Giò Dipalma, autore di una grande prova “macchiata” solo da una toccata nel corso della sesta prova che ha condizionato il risultato finale.

Crugnola e Dipalma sono pronti per partecipare al 7° Rally Internazionale Lirenas che si disputa nella zona di Cassino, in provincia di Frosinone, con vetture e obiettivi differenti. La gara laziale è la prima dell’IRC, la International Rally Cup Pirelli 2017 che ha un calendario di valore seppur articolato su sole quattro gare.

Il varesino, che ha dovuto rinunciare alla stagione del WRC2, ha messo nel mirino proprio la IRC per puntare alla classifica generale, nonostante a Cassino gareggi con una vettura di classe R5, che rende quindi qualche cavallo ai rivali impegnati con le WRC. Crugnola infatti guiderà una Ford Fiesta R5, navigata da Michele Ferrara, suo partner storico “lasciato” solo in occasione del “Laghi” (dove il co-pilota è stato Fulvio Solari). Tanti gli avversari di alto profilo a partire da Luca Pedersoli (C4 Wrc), Gabriele “Ciava” Ciavarella (Fiesta Wrc), Luca Rossetti, Luigi Fontana (con il luinese Mometti), Alessandro e Felice Re e altri ancora.

Rally dei Laghi 2017 - Il \"Cuvi Corto\" visto da Marco Losi

Dipalma al “Laghi” / foto M. Losi

Interessante anche quanto riuscirà a fare il malnatese Giò Dipalma, che dopo l’avventura varesina sulla R5 avrà stavolta a disposizione una Citroen Ds3 di classe R3T, categoria nella quale duellerà con un’altra conoscenza dei tifosi varesini, l’elvetico Kim Daldini, navigato dal cittigliese Rocca. Dipalma avrà accanto come di consueto “Cobra” e sarà per la prima volta portacolori della Promo Sport Racing. Anche la R3 si preannuncia classe molto agguerrita a partire da Michele Rovatti, quinto assoluto dell’IRCup 2016.

L’elenco dei piloti varesotti è completato da Paolo Comendulli, iscritto – con velleità di fare risultato – insieme a Marika Guerra con una Renault Twingo di classe R2B.

La gara frusinate scatta venerdì 7 con la prova spettacolo “Valle del Liri”; sabato 8 si disputano tre speciali mentre domenica si chiude con un poker di prove cronometrate.

RALLY 2 LAGHI

Molti protagonisti dell’ultimo “Laghi”, varesini compresi, sono invece attesi nella zona di Domodossola dove si disputa il “Rally dei 2 Laghi“, sei prove speciali (tre da ripetere due volte) tutte in programma domenica 9. Al via, tra gli altri, ci saranno due equipaggi “delusi” dalla gara varesina ovvero Vanni&Lorenzo Maran e Barsanofio Re-Monica Luca: il primo ha dovuto abbandonare mentre era in buona posizione, il secondo ha riportato un guasto addirittura nella prova spettacolo. Torna in gara anche Fulvione Solari, stavolta come co-pilota del valtellinese Gianesini. Scorrendo il folto elenco dei partenti troviamo inoltre Rodili-Civelli, Brusa-Broglia, Saredi-Colombo, Bistoletti-Minazzi, Buttiglione-Broggi, Muscolino-Perlati e Bernardi-Romeo.