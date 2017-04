Crugnola terzo assoluto al Rally Lirenas

Terza posizione finale della classifica assoluta per Andrea Crugnola, che nel fine settimana è stato tra i protagonisti del Rally Internazionale Lirenas disputato nel sud del Lazio e valido come prima tappa dell’IRCup, uno dei campionati più importanti a livello italiano.

Crugnola, che per l’occasione è tornato a correre con Michele Ferrara, era alla prima uscita dopo la vittoria al “Laghi” (con Fulvio Solari alle note) e ha guidato una Ford Fiesta R5 della Dmax Racing. Meglio del pilota varesino hanno fatto soltanto Luca Rossetti (Skoda Fabia R5), uno dei grandi nomi della categoria e campione in carica dell’IRCup, e Alessandro Re (Ford Fiesta Wrc). La gara disegnata nei dintorni di Cassino si è decisa nel finale anche per il ritiro (foratura) di Luca Pedersoli (Citroen C4 Wrc) che era in testa dopo sei delle otto prove speciali.

Ma è stato proprio l’ultimo tratto cronometrato – la “Super Sector Selective” da 30,5 chilometri – a permettere a Crugnola di acciuffare il podio: Andrea ha infatti vinto la prova e scavalcato in classifica la Fiesta Wrc di Dal Ponte.

Al “Lirenas” hanno preso parte anche altri due equipaggi varesotti: Giò Dipalma, con “Cobra”, non ha ripetuto l’eccellente “Laghi” e ha chiuso 19° sulla Citroen Ds3 in R3T, dove è stato battuto dallo svizzero Daldini (ed è stato quarto tra le R3). Porta a termine la gara anche Paolo Comendulli (con Marika Guerra) al 28° posto, settimo nella combattutissima R2B vinta dall’atteso Cogni.

IL “2 LAGHI” A DOMODOSSOLA

Il bresciano Luca Tosini, con Roberto Peroglio, si è aggiudicato il 4° Rally dei 2 Laghi di Domodossola disputato domenica 9 aprile, gara con diversi piloti varesini ai nastri di partenza. Tosini, su Renault Clio R3C, ha battuto le S16 di Fabrizio Margaroli e Marco Gianesini, quest’ultimo navigato da Fulvione Solari. Primo tra i conduttori della nostra provincia è Barsanofio Re, 7° assoluto con una Clio S16.

AMOS NEL DESERTO

Ha concluso al 12° posto assoluto e in seconda piazza tra le due ruote motrici l’unico pilota italiano che ha preso parte su auto all’Abu Dhabi Desert Challenge 2017, il varesino Eugenio Amos, impegnato con un buggy e affiancato dall’esperto navigatore spagnolo Rafa Tornabell. Amos, che si è tolto il lusso di giungere quarto assoluto tra le auto nell’ultima delle cinque tappe, è stato autore di un’ottima gara guastata solo da una guasto all’albero durante la terza tappa che lo ha fatto precipitare nella generale e non gli ha permesso di vincere la propria classe.